Рига, 14 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Резекненская городская дума (восточная Латвия) приняла решение о том, что памятник советским воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, вскоре будет демонтирован.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv, отметив, что власти согласовали свои предложения по демонтажу военно-исторического объекта с министерством охраны среды и регионального развития. Подчеркивается, что переноса памятника на воинское кладбище не состоится, а бронзовый памятник будет отправлен в Музей оккупации в Риге.

Снос будет профинансирован из городского бюджета.

Из-за своего внешнего вида (советский солдат в шинели и каски с автоматом в руках стоит у братской могилы своих товарищей) памятник в народе называют «латвийским Алешей».

Резекне — седьмой по населению город Латвии. До 1917 года назывался Режица. Важный транспортный и транзитный пункт страны в 50 км от границы с Россией.

В 1897 году в городе насчитывалось 10 795 жителей, в том числе 6 442 евреев, 2 444 русских, 895 поляков и всего 828 латышей. По состоянию на 2021 год, численность населения города составляла 26 839 человек, из которых 35% населения составляют латыши, 24% — русские и 9% — поляки.