Москва,
14 сентября 2022, 15:43 — REGNUM В Европе, США и Японии есть некоторое количество АЭС, которые сейчас законсервированы, но могут быть запущены вновь, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.
«Также работа некоторых станций, которые планировалось закрыть в ближайшие годы, может быть продлена. Однако без восстановления нормальных отношений с Россией и хотя бы частичного снятия санкций это будет затруднительно.
Хотя доля России в мировой добыче урана порядка 5%, в нашей стране сосредоточена почти половина мировых мощностей по его обогащению.
При этом на Западе за последние 30 лет из-за доступа к дешевому урану из России собственные обогатительные мощности были ликвидированы и сейчас даже специалистов необходимых придется поискать.
Также у нашей страны существуют определенные запасы обогащенного урана, наличие которых всегда давило на цену металла.
Пока поставки из России на мировой рынок продолжаются, но участники рынка опасаются, что они будут ограничены в рамках санкций. Так что и атомная энергия тоже будет менее доступна для стран Запада», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергетического кризиса в Европе.
Читайте также: Стоимость урана достигла максимумов на фоне энергокризиса в Европе