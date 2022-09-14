Москва, 14 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Европе, США и Японии есть некоторое количество АЭС, которые сейчас законсервированы, но могут быть запущены вновь, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Ru.wikipedia.org Уран

«Также работа некоторых станций, которые планировалось закрыть в ближайшие годы, может быть продлена. Однако без восстановления нормальных отношений с Россией и хотя бы частичного снятия санкций это будет затруднительно.

Хотя доля России в мировой добыче урана порядка 5%, в нашей стране сосредоточена почти половина мировых мощностей по его обогащению.

При этом на Западе за последние 30 лет из-за доступа к дешевому урану из России собственные обогатительные мощности были ликвидированы, и сейчас даже специалистов необходимых придется поискать.

Также у нашей страны существуют определенные запасы обогащенного урана, наличие которых всегда давило на цену металла.

Пока поставки из России на мировой рынок продолжаются, но участники рынка опасаются, что они будут ограничены в рамках санкций. Так что и атомная энергия тоже будет менее доступна для стран Запада», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на уран достигли максимумов с марта на фоне энергетического кризиса в Европе.

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