Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Решение о признании итогов голосования на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов на севере Санкт-Петербурга может принять суд, сообщил 14 сентября председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, с 10 по 11 сентября в Петербурге проходили дополнительные выборы депутатов муниципальных советов. По итогам дополнительных выборов были замещены 38 мандатов в 17 муниципальных образованиях. При этом 34 мандата получили депутаты партии «Единая Россия».

Однако в результате проводимых Санкт-Петербургской избирательной комиссией контрольных мероприятий возникли сомнения в работе УИК №354 Выборгского района в ходе процедуры установления итогов голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального совета МО «Светлановское».

«Мы на данный момент проводим проверку. До конца недели мы должны получить исчерпывающие объяснения. В понедельник на рабочей группе этот вопрос будем рассматривать», — сказал Мейксин, уточнив, что в случае подтверждения подозрений в суд будет обращаться территориальная избирательная комиссия.

В свою очередь заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа указал, что безусловных основной для отмены результатов голосований в Петербурге нет.

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