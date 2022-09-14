Москва, , 15:43 — REGNUM Конкурсная комиссия Минобрнауки России отобрала 20 вузов, которые смогут создать в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» стартап-студии для развития предпринимательского потенциала студентов.

Напомним, председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил об утверждении правил предоставления субсидий на их создание. И в ближайшие три года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд рублей. В этом году финансирование составит 1,5 млрд. рублей.

Проект по созданию стартап-студий реализует Минобрнауки России совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ.

«Университетские стартап-студии — это один из инструментов выполнения поручения Президента по обеспечению экономической безопасности. Из поступивших заявок были отобраны 20 лучших. Радует, что большинство из них — это региональные вузы. До конца года там запустятся стартап-студии, где молодые люди с помощью наставников будут работать над реализацией своих бизнес-идей и разработкой инновационных продуктов. Отмечу, что вузам будут предоставлено финансирование с условием, что 90% суммы пойдет на практический запуск проектов и реализацию очередного инвестиционного этапа, и только оставшиеся 10% — на организационно-технические расходы. Рассчитываем, что проекты ребят будут конкурентоспособны и внесут свой вклад в экономику региона», —сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вузы-победители расположены в Астраханской, Калининградской, Иркутской, Томской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской и Ростовской областях, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чеченской республике, а также республиках Татарстан, Мордовия и Башкортостан, Приморском и Красноярском краях.

Вице-премьер также отметил, что они представили проекты стартап-студий по направлениям робототехники, агропромышленности, медицины и здравоохранения, информационных, цифровых и плазменных технологий, пищевой, нефтегазовой, химической промышленности, аддитивных технологий и т.д.

«В течение трех лет благодаря федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства» в вузах фактически будет создана система развития предпринимательского потенциала студентов. Сформировать именно прикладные, практические навыки помогут ребятам именно в университетских стартап-студиях. Создавая бизнес с привлечением настоящих инвестиций, молодые предприниматели получат возможность проверить свои проекты на конкурентоспособность и получить серьезный опыт ведения бизнеса в защищенной университетской среде», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Напомним, в конкурсном отборе могли принять участие вузы и консорциумы, которые планировали создать на своей базе университетскую стартап-студию. В состав консорциума могли войти нескольких учебных заведений, а также физические (опытные технологические предприниматели) и юридические лица (индустриальные или технологические партнёры, корпорации, в том числе государственные, научно-производственные предприятия и действующие стартап-студии). Заявка на отбор подавалась от одного вуза — лидера коллективного участника. Кандидаты также должны были иметь опыт поддержки технологических стартапов и необходимые ресурсы: кадровые, материально-технические и другие.