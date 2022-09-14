Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM Китай будет поддерживать Казахстан вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 14 сентября на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.

Казахстан и Китай kursiv.kz

«Хотел бы вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном, — сказал китайский лидер. — Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана».

Токаев в свою очередь поблагодарил Си Цзиньпина за то, что тот свой первый международный визит после снятия карантинных ограничений совершил в Казахстан.

Напомним, глава Китая прибыл с официальным визитом в Нур-Султан 14 сентября. Он провёл переговоры с Токаевым.

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