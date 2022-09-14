Москва, 14 сентября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Использование механизма «Дальневосточной концессии» позволит привлечь в инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке более 550 млрд рублей инвестиций по соглашениям, которые были подписаны на Восточном экономическом форуме. Федеральная поддержка по линии Минвостокразвития России получат десятки проектов в 10 регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Одним из крупнейших проектов с использованием «Дальневосточной концессии» стала Якутия, где для развития минерально-сырьевого центра создаётся атомная станция малой мощности. Использование концессии ускорит разработку месторождений и даст импульс развитию социально-экономической сферы арктической части региона.

В нескольких муниципальных районах Чукотки создадут новую систему теплоснабжения.

В Магадане строятся школы и специальный центр реабилитации, детский дом, спортивные объекты и детский лагерь «Северный Артек».

На территории Забайкалья создаётся новая ТЭЦ.

«Дальневосточная концессия» будет задействована для реализации мастер-планов Магадана, Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского.

В городе Арсеньев Приморского края ведётся строительство горнолыжного курорта, который будет оборудован системой искусственного оснежения и скоростными канатными дорогами. Кроме того, проектом предусмотрен закрытый и открытый бассейны и туристический центр.

Отмечается, что механизм «Дальневосточной концессии» позволяет государству привлекать инвестиции в создание наиболее востребованной для населения социальной инфраструктуры сегодня, расплачиваясь с инвесторами за уже функционирующие объекты в течении следующих 7−15 лет.

«Дальневосточная концессия» — механизм государственно-частного партнерства, когда часть нагрузки берёт на себя инвестор, при этом затраты на капитальное строительство будут компенсироваться за счёт субсидий из федерального бюджета. Концессия позволяет привлекать частные финансовые ресурсы в регионы ДФО. Механизм направлен на ускоренное создание инфраструктуры для новых предприятий и социнфраструктуры для их сотрудников. «Дальневосточная концессия» была запущена в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, делегацией Чукотского автономного округа в рамках Восточного экономического форума было подписано 13 документов по ключевым направления региона на общую сумму 29,4 млрд рублей.

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