Баку, 14 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Социальная сеть TikTok и мессенджер Телеграм перестали работать на территории Азербайджана. Об этом 14 сентября сообщает местный портал BiG. Az

TikTok

При этом отмечается, что в министерстве цифрового развития и транспорта республики заявили, что «не устанавливали никаких ограничений» в отношениикаких-либо интернет-ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на границе между Арменией и Азербайджаном сохраняется напряжённость.