Москва, , 15:40 — REGNUM Строительство линии метро до аэропорта Внуково будет завершено к сентябрю 2023 года. Об этом 14 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает АГН «Москва».

Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во время осмотра строящейся станции «Внуково» Солнцевской линии метро глава города отметил, что её запуск повысит транспортную доступность воздушной гавани и прилегающих к ней районов.

«Закончили полностью проходку тоннелей, ведется строительство станций, выходов непосредственно в терминал аэропорта и терминал аэроэкспресса. Все работы должны быть закончены к сентябрю следующего года. Так что сомнений нет — в следующем году эта линия поедет: будет закончена целиком от «Делового центра» до «Внуково», — сказал Собянин.

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