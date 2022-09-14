Москва, 14 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Строительство линии метро до аэропорта Внуково будет завершено к сентябрю 2023 года. Об этом 14 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает АГН «Москва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Во время осмотра строящейся станции «Внуково» Солнцевской линии метро глава города отметил, что её запуск повысит транспортную доступность воздушной гавани и прилегающих к ней районов.

«Закончили полностью проходку тоннелей, ведется строительство станций, выходов непосредственно в терминал аэропорта и терминал аэроэкспресса. Все работы должны быть закончены к сентябрю следующего года. Так что сомнений нет — в следующем году эта линия поедет: будет закончена целиком от «Делового центра» до «Внуково», — сказал Собянин.