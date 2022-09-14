Москва, 14 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Рабочая группа по поддержке российских спортсменов в современных условиях будет создана в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

ИА REGNUM Российский спорт

По словам Свищева, депутаты регулярно получают обращения спортивных федераций и спортсменов, которые просят «взять их под крыло».

«На соревнования не выпускают, зарплаты не платятся, сборы не обеспечены и так далее… Мы должны изучить, насколько все законы сейчас соответствуют сегодняшней ситуации для поддержки и защиты наших атлетов», — сказал депутат в ходе заседания комитета.

Также парламентарии предлагают решить и финансовые проблемы спортивных федераций и клубов.

«Можем еще помочь в какой-то мере создать благоприятные условия для спонсоров, которые еще дополнительно появятся», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия»).