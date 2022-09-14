Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Политическая коалиция «Демократический фронт», которая ведет переговоры о формировании правительства Черногории, и член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик тайно получали финансовую поддержку из России. Об этом 14 сентября сообщил «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), ссылаясь на неназванный источник в администрации США.

Милорад Додик President.az

По словам источника, российский бизнесмен Константин Малофеев финансировал предвыборную кампанию Милорада Додика в 2018 году.

«Россия не выполнила обещание вложить средства в экономическое развитие Республики Сербской. Вместо этого она создала условия для коррупции правящей партии и неравные условия для участия оппозиционных партий в выборах», — рассказал источник.

Он также заявил, что средства на финансирование «Демократического фронта» в Черногории накануне выборов в 2016 году якобы обеспечил российский олигарх Олег Дерипаска через невалидные договоры и офшорные компании.

Источник добавил, что разведывательные службы США располагают данными о финансировании российским государством политических партий других стран, и что об этом существует подробный отчет.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга для представителей СМИ не захотел комментировать детали отчета разведки, но при этом заявил, что «вмешательство России в выборы по всему миру также является атакой на суверенитет» третьих стран.

Напомним, что Россия в Боснии и Герцеговины выступает за строгое соблюдение Дейтонского мирного соглашения, в соответствии с которым Республика Сербская является автономией с составе БиГ.

После парламентских выборов в Черногории в 2016 году черногорские власти обвинили российские спецслужбы в участии в планировании госпереворота и покушения на президента Мило Джукановча. Несмотря на то, что попытки госпереворота на самом деле и не было, черногорский суд заочно осудил двух граждан России за участие в этом несуществующем событии.