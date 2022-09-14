Москва, , 15:36 — REGNUM После распада СССР многие экономические связи на пространстве СССР были нарушены не потому, что товары из России и других республик не устраивали потребителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

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«Просто в бывшие советские республики хлынул импорт, который зачастую выигрывал не качеством, а логистикой. Везти товары в российские порты по морю было элементарно дешевле, чем доставлять их из Закавказья и Средней Азии.

Соответственно, чем меньше товаров Россия закупала у соседей, тем меньше они могли купить у России. Предприятия простаивали, закрывались, терялись кадры и компетенции, оборудование шло на металлолом.

Санкции отчасти исправят эту ситуацию. И не только в том, что Россия станет больше закупать у соседей. Но и потому, что в ту же Европу многие товары от наших соседей экспортировались через территорию России.

А сейчас этот процесс серьезно затруднится из-за вводимых ограничений для российских перевозчиков и транспортировку грузов через российские порты. Таким образом, экономическая связность на постсоветском пространстве будет расти.

Естественно, значительную часть роста товарооборота составляет сейчас параллельный импорт, но доходы от него бизнесу соседних стран нужно будет куда-то инвестировать.

При наличии в этих странах значительного резерва дешевой рабочей силы и открывающихся на российском рынке нишах это может дать толчок экономическому росту в этих странах.

Соответственно, возрастет и их потребность в российских товарах, и не только энергоносителях и сырье, но и сельскохозяйственной и строительной технике, удобрениях, промышленном оборудовании», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ЕАЭС и некоторые государства бывшего СССР увеличили экспорт товаров в Россию.

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