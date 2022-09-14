Белгород, , 15:35 — REGNUM Информация об обстрелах КПП и моста в Валуйском городском округе Белгородской области не соответствует действительности, заявили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в региональном оперативном штабе.

Фейк ИА REGNUM

Днём 14 сентября в социальных сетях разошлись сообщения о якобы стрелковом бое в районе села Вериговка. Кроме того, телеграм-каналы публиковали фотографии «разрушенного при обстрелах моста, через который пытались эвакуироваться беженцы из Купянска, судьба 20 человек неизвестна».

Оперштаб Белгородской области опроверг эту информацию и в очередной раз призвал жителей и гостей региона не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «обстрел погранпункта «Шебекинский» опроверг глава администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов.