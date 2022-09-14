Ереван, 14 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что азербайджанские Вооружённые силы (ВС) подвергли обстрелу транспортное средство ФСБ России, осуществлявшее гуманитарную миссию. Он сказал об этом 14 сентября в видеообращении, размещённом в одной из соцсетей.

Официальное интернет-представительство президента России Армия Азербайджана

«Удары были нанесены также по осуществлявшим гуманитарную миссию в зоне боевых действий транспортным средствам ФСБ России. Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления, Азербайджан не ставит разницы в выборе цели», — отметил Торосян.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении сообщили, что в данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе крайне обострилась.