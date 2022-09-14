Москва, 14 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Все расчеты того, на сколько времени Европе хватит газа, сейчас носят приблизительный характер, поскольку многие переменные остаются неизвестными, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Gazprom.ru Поставка газа

«Также неясно, насколько холодной будет зима, неизвестно, как скоро разрешится вопрос с поставкой турбин для «Северного потока» и возобновит ли Россия поставки, не можем точно оценить, насколько европейским государствам удастся снизить потребление энергии директивно и на какой процент оно сократится из-за закрытия промышленных предприятий.

Тем не менее созданные на данный момент запасы газа (хранилища заполнены на 82%) позволят европейцам пережить зиму, хотя и не без потерь для экономики и качества жизни граждан.

Но ведь на ближайшей зиме жизнь не закончится. Газ потребляется круглый год, причем в жаркий сезон его потребление может быть очень высоким из-за необходимости наращивать выработку электроэнергии для питания кондиционеров. Ну и промышленное потребление от сезона не зависит.

Соответственно, даже при максимальном «затягивании поясов» цены на газ, нефть, уголь и электроэнергию будут расти. Даже увеличение налогов для генерирующих компаний, которые не используют газ, которое сейчас вводят в ЕС для поддержки газовой генерации, будет заложено в цены.

Поэтому рентабельность любого бизнеса в Европе и уровень жизни граждан будут неизбежно снижаться.

Но ведь и на следующий год нужно будет заполнять хранилища, а новые терминалы для регазификации СПГ к тому моменту построить не успеют. То есть цены энергоносителей в Европе продолжат расти», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запасы в газовых хранилищах ЕС могут исчезнуть в начале февраля 2023 года, написала испанская газета La Vanguardia.

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