Ереван, , 15:28 — REGNUM Вооружённые силы Азербайджана обстреляли транспортное средство ФСБ России. Об этом 14 сентября сообщили Минобороны Армении.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Противник нанес удары по транспортному средству ФСБ РФ, которая выполняла гуманитарную миссию в зоне боевых действий», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Пока комментариев от Федеральной службы безопасности России по поводу случившегося не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе крайне обострилась. По его словам, начиная с 13.00 (12.00 мск) по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населённые пункты.

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