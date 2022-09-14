В Ереване сообщили об обстреле машины ФСБ РФ со стороны ВС Азербайджана
Ереван, 14 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана обстреляли транспортное средство ФСБ России. Об этом 14 сентября сообщили Минобороны Армении.
«Противник нанес удары по транспортному средству ФСБ РФ, которая выполняла гуманитарную миссию в зоне боевых действий», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Пока комментариев от Федеральной службы безопасности России по поводу случившегося не поступало.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе крайне обострилась. По его словам, начиная с 13.00 (12.00 мск) по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населённые пункты.
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