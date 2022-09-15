Кроме того, президент встретится с руководителем Роспотребнадзора — главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой .

Глава государства выступит перед сотрудниками Роспотребнадзора, подведомственных научно-исследовательских учреждений, центров гигиены и эпидемиологии. Также Владимир Путин вручит государственные награды.

Президент России Владимир Путин 14 сентября в Кремле принимает участие в торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

15:56 14.09.2022

Президент России Владимир Путин поздравил санитарно-эпидемиологическую службу РФ с юбилеем и отметил её выдающуюся роль в борьбе с эпидемией коронавируса. Соответствующее заявление он сделал 12 сентября на мероприятии в честь 100-летия Роспотребнадзора.

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