Путин поздравляет Роспотребнадзор со 100-летним юбилеем — все новости
Президент России Владимир Путин поздравил санитарно-эпидемиологическую службу РФ с юбилеем и отметил её выдающуюся роль в борьбе с эпидемией коронавируса. Соответствующее заявление он сделал 12 сентября на мероприятии в честь 100-летия Роспотребнадзора.
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В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца прошло торжественное мероприятие по случаю 100-летия со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Глава государства выступил перед сотрудниками Роспотребнадзора и вручил государственные награды.
В составе Роспотребнадзора — 85 территориальных управлений, 84 центра гигиены и эпидемиологии, 21 научно-исследовательский институт, 11 организаций соответствующего профиля, 18 противочумных учреждений. Всего в этих структурах трудится более 67 тысяч человек.
Опережающий характер принятых Роспотребнадзором мер по профилактике COVID-19 дал возможность предотвратить быстрое распространение болезни и выиграть время, подчеркнул президент России Владимир Путин. По его словам, это позволило всей системе здравоохранения России подготовиться и создать условия для эффективного лечения больных, а промышленности — наладить выпуск необходимых лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты.
Врачи являются бойцами невидимого фронта. Об этом 14 сентября заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 100-летия Роспотребнадзора.
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В числе приоритетов в работе Роспотребнадзора — формирование так называемого санитарного щита России, заявил президент Владимир Путин.
«Его главная цель — уберечь граждан России от возможных в будущем биологических угроз. Реализация этого масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной, расшифровать любую неизвестную инфекцию буквально в течение суток и за четыре дня — как считают специалисты, как вы считаете, ваши руководители — разработать тест-систему для её выявления», — сказал глава государства.
«Вы достойно и ответственно выполняете возложенные на вас задачи, — заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к сотрудникам Роспотребнадзора. — Да, ваш труд очень часто остаётся, что называется, в тени, и не замечается, пока беда не приходит. Вы работаете при этом на опережение, на профилактику, и граждане нашей страны порой даже не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их здоровья. Безусловно, этот труд заслуживает уважения и самого высокого признания. Речь идёт без всякого преувеличения о миллионах людей, которые благодаря вашей работе избежали тяжёлых заболеваний и их не менее тяжёлых последствий».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России вполне управляемая и в целом, страна уходит от очередной волны коронавирусной инфекции, которая пришлась на август. Об этом она заявила сегодня, 14 сентября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Президент РФ Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце на торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию органов Роспотребнадзора, вручил государственные награды. В числе награждённых и главный санитарный врач Чукотки Антон Семенихин.
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