Президент России Владимир Путин 14 сентября в Кремле принимает участие в торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Глава государства выступит перед сотрудниками Роспотребнадзора, подведомственных научно-исследовательских учреждений, центров гигиены и эпидемиологии. Также Владимир Путин вручит государственные награды.

Кроме того, президент встретится с руководителем Роспотребнадзора — главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Rospotrebnadzor.ru
Роспотребнадзор
15:56 14.09.2022

Президент России Владимир Путин поздравил санитарно-эпидемиологическую службу РФ с юбилеем и отметил её выдающуюся роль в борьбе с эпидемией коронавируса. Соответствующее заявление он сделал 12 сентября на мероприятии в честь 100-летия Роспотребнадзора.

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16:27 14.09.2022

В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца прошло торжественное мероприятие по случаю 100-летия со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Глава государства выступил перед сотрудниками Роспотребнадзора и вручил государственные награды.

16:28 14.09.2022

В составе Роспотребнадзора — 85 территориальных управлений, 84 центра гигиены и эпидемиологии, 21 научно-исследовательский институт, 11 организаций соответствующего профиля, 18 противочумных учреждений. Всего в этих структурах трудится более 67 тысяч человек.

16:29 14.09.2022
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