Афины , 14 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Греческая актриса Ирен Папас скончалась на 97-м году жизни, сообщает 14 сентября телеканал Skai.

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США Между Сциллой и Харибдой

В сообщении Папас названа «последней из великих актрис», символом греческой красоты и дорического образа. На протяжении многих лет она страдала от болезни Альцгеймера.

«Известная представительница средиземноморской культуры за рубежом, харизматичная и динамичная женщина, Ирен Папас стала всемирно известной благодаря актерским способностям и своему духу», — отмечает телеканал.

Ирен Папас снялась в 85 фильмах, в том числе в картинах Михалиса Какоянниса и Андрея Кончаловского. В «Одиссее» Кончаловского Папас исполнила роль матери Одиссея Антиклеи, в фильмах Какоянниса она воплотила образы Электры, Клитемнестры, Елены Троянской.

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