Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Китая Си Цзиньпина, прибывшего 14 сентября в Нур-Султан, высшей казахстанской государственной наградой — орденом Золотого Орла (Алтын Қыран). Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин Akorda.kz

Сообщается, что награда была вручена после завершения официальных переговоров, с формулировкой «за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей» Казахстаном и КНР.

Напомним, Токаев в 2004 году орденом Золотого орла наградил президента России Владимира Путина. До этого данную награду присудили первому президенту РФ Борису Ельцину.

Читайте развитие сюжета: Си Цзиньпин: Китай уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном