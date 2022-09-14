Астана, 14 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Китая Си Цзиньпина, прибывшего 14 сентября в Нур-Султан, высшей казахстанской государственной наградой — орденом Золотого Орла (Алтын Қыран). Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин

Сообщается, что награда была вручена после завершения официальных переговоров, с формулировкой «за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей» Казахстаном и КНР.

Напомним, Токаев в 2004 году орденом Золотого орла наградил президента России Владимира Путина. До этого данную награду присудили первому президенту РФ Борису Ельцину.