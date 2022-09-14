Самара, 14 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», до конца 2022 года самозанятые Самарской области могут не только воспользоваться госпрограммой финансовой поддержки и получить микрозаем всего под 1% годовых, но и получить поддержку в вопросах реализации своей продукции. Как сообщает 14 сентября сайт mybiz63.ru, в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области приняли решение о выделении дополнительных средств на реализацию данной программы в связи с высокой популярностью в 2021 году.

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На днях самозанятые Самарской области представили свои товары на очередном маркете, организованном региональным минэкономразвития и центром «Мой бизнес». На этот раз ярмарка творческих проектов начинающих предпринимателей стала частью большой выставки-продажи «Сделано в Самаре».

«Благодарна проекту «Мой бизнес» за предоставленную возможность участия в ярмарке и познакомить жителей Самары со своим творчеством», — сказала мастер украшений ручной работы «Love jewelry. smr» Тамара Тюленева.

Общий объем выручки участников ярмарки «Мой бизнес 63» в этот день превысил 200 тысяч рублей.

«Создавать условия и способствовать росту и развитию начинающих предпринимателей — одно из главных направлений работы правительства региона. Наряду со льготными условиями налогового режима для самозанятых, мы внедряем меры поддержки, направленные на легкий старт, погружение в бизнес-среду, продвижение проектов. Все инструменты мы аккумулируем на портале mybiz63.ru. За очной консультацией самозанятые могут обращаться в один из центров «Мой бизнес» нашего региона», — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской областиДмитрий Богданов.

С начала 2022 года уже состоялись пять ярмарочных мероприятий, еще два планируется организовать до конца года. Это будет осенняя и предновогодняя ярмарки, на которых жители и гости региона смогут познакомиться с продукцией самарских мастеров.

Ярмарки продукции, организованные как самостоятельное событие или интегрированные в городские и региональные мероприятия, уже зарекомендовали себя, как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы самозанятых. В День города посетителями выставки-продажи на набережной стали более 1000 человек.

«Я развиваю творческую студию по созданию ростовых цветов и светильников «Гриоль», которые используются для украшения интерьера и фотозон. Спасибо региональному центру «Мой бизнес», — поделилась самозанятая Ольга Ковыршина.

Чтобы получить микрозайм необходимо: быть официально зарегистрированным самозанятым, то есть, стоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Самарской области; предоставить в качестве обеспечения движимое и (или) недвижимое имущество, в том числе приобретаемое за счет средств микрозайма в размере не менее 50% от суммы микрозайма.

Как сообщалоИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.