Москва, 14 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым о предоставлении госучреждениям и муниципальным учреждениям права закупать лекарства, лечебное питание и медоборудование у единственного поставщика, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, данные закупки предполагается осуществлять заказчиками у государственного унитарного предприятия либо акционерного общества, 100% акций которого принадлежат региону.

Также законопроектом переносится срок вступления в силу нормы, исключающей возможность осуществления закупки работ или услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться только государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, полномочия которых установлены законодательными актами соответствующего субъекта РФ с 1 июля 2023 года на 1 января 2025 года.

В комитете Госдумы по экономической политике считают, что реализация указанных норм позволит обеспечить доступность лекарственных средств и медицинских изделий для населения и сформировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимый резерв лекарственных препаратов на аптечных складах.

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