Москва, 14 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В целом можно согласиться с рекомендациями замглавы Минфина РФ для граждан копить сбережения в валютах дружественных стран и потенциально дефицитных товарах, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Однако есть и определенные риски. Дефицитные товары могут со временем устаревать да и их ликвидность, то есть способность к быстрой реализации может оставлять лучшего.

Валюта дружественных стран может оказаться достаточно волатильной и не особо подходящей для длительного хранения из-за потенциальной способности к девальвации.

В таких обстоятельствах можно рассмотреть варианты открытия обезличенных металлических счетов, например, серебра или палладия. Это с одной стороны не позволит инфляции уничтожит накопления, а с другой обеспечит ликвидность этих сбережений.

Также в качестве консервативного варианта сбережений следует рассмотреть варианты покупки коммерческой или жилой недвижимости, как традиционного способа долгосрочного инвестирования», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает, что лучший способ не потерять накопления — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах.

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