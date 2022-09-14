Ереван, , 15:20 — REGNUM В данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе крайне обострилась. Об этом 14 сентября говорится в заявлении пресс-секретаря минобороны Армении Арама Торосяна.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обстановка на границе вновь крайне обострилась. Начиная с 13.00 (12.00 мск) по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населенные пункты», — отмечается в нём.

Также Торосян уточнил, что Вооружённые силы Азербайджана продолжают осуществлять попытки продвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что Вооружённые силы Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции.