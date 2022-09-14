Ясиноватая, ДНР, 14 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Киевские боевики постоянно обстреливают все крупные дороги, ведущие в Ясиноватую. Об этом 14 сентября в эфире Первого канала заявил мэр города Дмитрий Шевченко.

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«Обстреливаются все дороги, которые соединяют Ясиноватую с большим городом, обстреливаются пути, по которым доставляется продукция», — добавил мэр.

Несмотря на это, подчеркнул Шевченко, «город продолжает жить».

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) в очередной раз был обстрелян вооружёнными бандеровскими формированиями. Обстрел города со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:05 (совпадает с мск), по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.