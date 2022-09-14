Салехард, 14 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Новая программа комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» будет реализована в России. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Артюхов

В рамках проекта каждый субъект РФ сможет получить софинансирование на организацию работы с молодежью. «Регион для молодых» стал результатом совместной работы Росмолодежи и комиссии Госсовета по молодежной политике, которую в конце прошлого года возглавил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Программа реализуется с учетом регионального опыта: комплексный подход уже используется и доказал свою эффективность на Ямале и в ряде других субъектов.

«Приятно видеть, что ямальскую практику масштабируют на всю страну. Обязательно попробуем свои силы в новой федеральной программе — нам тоже еще есть, куда стремиться. Уверен, такая поддержка выведет развитие молодежной политики в регионах на совершенно новый уровень», — прокомментировал Дмитрий Артюхов.

ЯНАО активно участвовал в разработке программы и делился своим опытом. В округе создается комфортная молодежная инфраструктура. В числе реализованных проектов — открытие в Салехарде первой в регионе арт-резиденции, развитие системы грантов для молодежи. В перспективе — обновление волонтерских и патриотических клубов и организация крытых площадок для экстремальных видов спорта. Кроме того, в школах и колледжах округа появятся ячейки нового общероссийского движения для детей и молодежи, благодаря которым возможность самореализации будет и у ребят из городов, и из небольших сел.

В «Росмолодежи» отметили, что в 2023 и 2024 годах в регионы на конкурсной основе будет направлено 10 миллиардов рублей (по 5 миллиардов рублей ежегодно). Средства пойдут, в частности, на создание системы непрерывного сопровождения и поддержки молодых, развитие инфраструктуры, на разработку новых интересных форматов и проектов, повышение уровня компетенций профильных специалистов и эффективности их работы.

Заявки на конкурс можно подать до 7 октября.

Отметим, накануне, 13 сентября, прошло заседание комиссии Госсовета по молодежной политике под председательством помощника главы государства, секретаря Государственного Совета РФ Игоря Левитина и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На нем глава округа подчеркнул, что молодым людям нужно быть уверенными в своем будущем. А для этого важно дать им возможности для самореализации в родном регионе.