Ереван, , 15:19 — REGNUM В результате обстрелов вооружёнными силами Азербайджана по армянской территории пострадали четверо мирных жителей. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба омбудсмена Армении.

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«Также имеется множество свидетельств обстрелов, обстрелов и нарушений гражданской инфраструктуры: домов людей, коммуникаций, электроснабжения и др.», — говорится в сообщении.

По данным омбудсмена, в Армении из приграничных районов были эвакуированы 2570 человек. Поиск раненых продолжается.

Напомним, боевые действия на армяно-азербайджанской границе продолжаются в течение двух последних дней. В Азербайджане сообщили о двух раненых мирных жителях.

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