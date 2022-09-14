Вашингтон, 14 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Средняя процентная ставка по ипотеке в США превысила отметку в более чем 6% впервые с 2008 года, сообщает со ссылкой на Ассоциацию ипотечных банков 14 сентября Reuters.

Fishki.net Ипотека

Всё большие ставки по ипотечным кредитам все больше сказываются на чувствительном к процентным ставкам жилищном секторе, по мере того как Федеральная резервная система продолжает активно повышать стоимость заимствований, чтобы укротить высокую инфляцию. С марта центральный банк повысил базовую ставку по кредитам на 225 базисных пунктов.

Ожидания ужесточения ФРС привели к росту доходности казначейских облигаций с начала этого года. Доходность 10-летних облигаций выступает ориентиром для ипотечных ставок.

Средняя договорная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной процентной ставкой выросла на 7 базисных пунктов до 6,01% за неделю, закончившуюся 9 сентября, — уровень, которого не было с момента окончания финансового кризиса и Великой рецессии.

Ассоциация также сообщила, что ее индекс Market Composite Index, отражающий объем заявок на ипотечные кредиты, снизился на 1,2% по сравнению с неделей ранее и сейчас на 64,0% ниже, чем год назад. Индекс же ассоциации рефинансирования упал на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей и снизился на 83,3% по сравнению с прошлым годом.