Донецк, 14 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 14 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:56 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели за час выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 20 снарядов.

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