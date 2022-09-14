Москва, , 15:14 — REGNUM В целом выработка урана растёт, но цены растут так как санкции и спрос на ядерную энергию значительно оживили рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Добыча урана Armz.ru

«В мире много энергии спроса», но по факту текущие потребности не обеспечены длинными контрактами. Часть нуждающихся в переходе на АЭС пошли пока за дровами. «Росатом» планирует с будущего года начать добычу урана в Бурятии.

Текущие поставки идут и в ЕС и даже в США, ведь в штатах нет собственного производства Урана, а все поставки идут из России, Казахстана и Узбекистана. Пока спрос на энергию в мире растёт быстрее скорости его получения.

Именно поэтому при росте спроса на Уран в ближайшие 10 лет в 1,5-2 раза весь его перекрыть будет сложно. Но даже при росте цен на обогащённый уран в 2-3 раза выгода иметь АЭС вместо дров полностью себя оправдывает.

Вообще инвесторы отмечают успехи и выгоду вложения в добычу Урана. Пример, Казахстан, который теперь добывает 40% рынка. Общая добыча Урана в мире превышает 50 тыс. тонн.

В Австралии урана много, но из-за большого расстояния до ЕС в ЕС идёт поставка из Канады и Казахстана. Ранее коммунальные компании Европы заключали длинные контракты напрямую с производителями в обход рынка.

Ситуация с санкциями запутала коммунальщиков и отчего новых прежних прямых контрактов с Россией и Казахстаном не стало (остались только те, что уже заключены) с надеждой что на свободном рынке появляться новые поставщики и свободные запасы.

В итоге коммунальщики Европы столкнулись с «конкурентным» гиперспросом на рынке при отсутствии относительно свободного предложения. Цены идут вверх. На оптовом рынке представлена только малая часть рынка и контрактов.

Фьючерсы на уран можно купить на товарной бирже NYMEX. Но если уж и на этом сегменте оборота растут цены, то цены вырастут везде», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, котировки уранового концентрата в сентябре 2022 года обновили 10-летний максимум.

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