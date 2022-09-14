Уфа, , 15:20 — REGNUM Ученые Башкирского государственного университета для нефтекамского завода разрабатывают отечественный аналог противопожарного материала на основе пластика для автомобильных и кузовных комплектующих. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

Отмечается, что полностью внедрить в производство новый материал на предприятии, являющимся крупнейшим российским производителем изделий из стеклопластика, ПВХ и АБС-пластика, намерены в конце 2022 года.

«Это не первый продукт, который предприятие выпускает в условиях импортозамещения. С введением первых санкций в 2014 году компания открыла производство гелькоута, он используется для создания декоративно-защитного покрытия композитных изделий. Ранее гелькоут закупался в странах Европы. В последние годы завод освоил также выпуск пластиковых деталей для тракторов Елабужского автомобильного завода», — сообщает пресс-служба.

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