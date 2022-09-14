Бывшего мужа Бритни Спирс разыскивает полиция
Вашингтон, 14 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Джейсон Александр, бывший муж певицы Бритни Спирс, не явился на судебное заседание по делу о краже в особо крупном размере и покупки краденного имущества. Об этом 14 сентября пишет TMZ.
По данным издания, заседание было назначено на 13 сентября 2022 года. Из-за неявки Александра полиция начала его поиски.
Ранее Джейсон Александр отбыл 60-дневное тюремное наказание за то, что вооружённый ножом проник в дом к Бритни Спирс, чтобы расстроить её свадьбу. Позже некая женщина обвинила его в краже драгоценностей, которая, по её словам, произошла ещё в 2015 году.
ИА REGNUM напоминает, что Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в 2004 году, когда им обоим было по 22 года. Их брак продлился всего 55 часов, после чего певица подала на развод.