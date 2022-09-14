Вашингтон, 14 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Джейсон Александр, бывший муж певицы Бритни Спирс, не явился на судебное заседание по делу о краже в особо крупном размере и покупки краденного имущества. Об этом 14 сентября пишет TMZ.

Цитата из клипа на песню Ooh La La Бритни Спирс

По данным издания, заседание было назначено на 13 сентября 2022 года. Из-за неявки Александра полиция начала его поиски.

Ранее Джейсон Александр отбыл 60-дневное тюремное наказание за то, что вооружённый ножом проник в дом к Бритни Спирс, чтобы расстроить её свадьбу. Позже некая женщина обвинила его в краже драгоценностей, которая, по её словам, произошла ещё в 2015 году.

ИА REGNUM напоминает, что Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в 2004 году, когда им обоим было по 22 года. Их брак продлился всего 55 часов, после чего певица подала на развод.