Брюссель, , 15:11 — REGNUM Промышленность еврозоны зафиксировала в июле 2022 года самое большое месячное падение производства за более чем два года, поскольку растущие цены на энергоносители и сбои в цепочках поставок привели к сокращению объемов производства на заводах и приблизили экономику Евросоюза к рецессии, сообщает Financial Times.

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Производство в промышленных группах еврозоны в июле упало на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим падением с апреля 2020 года, сообщило в среду статистическое управление Европейской комиссии.

Падение оказалось более значительным, чем ожидавшееся экономистами снижение на 1%.

Наибольшее падение произошло в производстве капитальных товаров, таких как здания, станки и транспортные средства. Производство потребительских товаров длительного пользования, таких как ноутбуки и ювелирные изделия, и промежуточной продукции, такой как сталь и пшеница, также упало.

Спад оказался бы более значительным, если бы не рост производства энергии и потребительских товаров недолговременного пользования, таких как одежда и продукты питания. Кроме того, на итоговый результат повлияло почти 19-процентное падение промышленного производства в Ирландии в месячном исчислении.

Июльское снижение положило конец трем месяцам роста промышленного производства в еврозоне и привело к тому, что оно опустилось ниже допандемического уровня.

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