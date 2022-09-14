Москва, , 15:08 — REGNUM Изменения логистических цепочек стали основным фактором роста экспорта в Россию из стран ближнего зарубежья, что особенно чётко показывает увеличение поставок по нетрадиционным товарным группам заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Экспорт (сс) PublicDomainPictures

«Так, в июле текущего года Грузия экспортировала транспортных средств и комплектующих на сумму более $8,5 млн, что в разы превышает помесячные показатели 2021 года, которые составляли в среднем $1,5 млн.

Также Грузия в 1,5-2 раза увеличила экспорт напитков в июле 2022 года относительно среднемесячных значений 2021 года: $39 млн против $20–24 млн. Это произошло, главным образом, по газированным безалкогольным напиткам (в два раза) и крепкой алкогольной продукции (в шесть раз).

Причём по последней позиции физические объёмы возросли только вдвое относительно июня или июля 2021 года, а в денежном выражении — с $2,7 до $15,3 млн.

Важно отметить, что экспортные цены не включают стоимость международной транспортировки, а с середины 2021 года не было ни укрепления российского рубля в три раза, ни значительного роста цен на мировом рынке крепкого алкоголя.

То есть главной причиной такого увеличения экспорта из Грузии в Россию стало удлинение логистической цепочки от производителя в третьей стране до покупателя в РФ, за счёт включения дополнительных звеньев в Грузии.

Но главным посредником в поставках в Россию продукции из недружественных стран стала Киргизия. Так, за последние месяцы партнёр по ЕАЭС стал экспортировать продукцию, которую ранее не продавал не только в РФ, но и в другие страны мира (если не считать разовых поставок на несколько тысяч долларов).

Так, в Киргизии появились поставщики кожаных изделий, обуви, головных уборов, печатной продукции, инструментов, промышленного оборудования, электроники. И понятно, что дело не в открытии большого числа промышленных предприятий, в том числе высокотехнологичных.

Тем не менее, налаживание таких связей с Киргизией является положительным моментом для российского потребителя, как домохозяйств, так и корпоративного сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторые государства бывшего СССР увеличили экспорт товаров в Россию до показателей, превышающих докризисные уровни 2021 года.

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