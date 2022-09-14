Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Судебные приставы изъяли у муниципального депутата Санкт-Петербурга иномарку из-за крупного долга продавца, рассказали 14 сентября в пресс-службе управления ФССП по региону.

Alimentu.ru Судебные приставы

Проблемы у 35-летнего муниципального депутата начались после того как он приобрел Volkswagen Amarok у частного лица. Как выяснилось, тот имел крупную задолженность перед микрофинансовой организацией. Мужчина приобрел пикап в кредит, за который владелец не расплатился. После того как в 2020 году автомобиль был внесен в реестр уведомлений о залоге движимого имущества, предприимчивый владелец поспешил продать его.

Когда стало известно, что автомобиль должен быть изъят в счет погашения долга, депутат обратился в суд. Тот в свою очередь указал истцу, что он, заключая сделку о купле-продажи, не проявил должной осмотрительности и не совершил действий по проверке автомобиля на наличие обременений в виде залога на сайте нотариальной палаты, доступ к которому открыт для всех.

«Муниципальный депутат, подошедший к месту проведения исполнительных действий, был, мягко говоря, невежлив, отказываясь исполнять решение суда, тем самым препятствуя деятельности должностных лиц. В результате сотрудники службы судебных приставов составили акт описи изъятия, после чего автомобиль был отправлен на эвакуаторе на специализированную стоянку», — рассказали в УФССП.

Изъятый автомобиль будет реализован с публичных торгов в рамках исполнения решения суда.