Донецк, 14 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Три попытки киевских боевиков навести переправу через реку Северский Донец под Святогорском отбили накануне союзные силы. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил 14 сентября в эфире Первого канала.

Марина Захарова ИА REGNUM Река Северский Донец у Святогорска. Донецкая область

По его словам, ситуация в Святогорске пока остаётся прежней. ВСУ пытались усилить там свою группировку. В этом районе находится малочисленная группа ВСУ, и пока нельзя говорить о полном контроле над ним защитников Донбасса.

«За вчерашний день предпринималось три попытки навести переправы, чтобы усилить данную группу [ВСУ]. Союзными силами данные попытки были пресечены», — сказал Пушилин.

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