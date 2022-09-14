Москва, , 15:06 — REGNUM В КПРФ опровергли информацию о том, что лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов якобы написал президенту России Владимиру Путину письмо относительно назначения главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

КПРФ Алексей Колчин, ИА REGNUM

«В ЦК КПРФ решительно осуждают нечистоплотные действия провокаторов. Считаем, что подобные шаги прямо нацелены на создание политических конфликтов с межнациональным оттенком, что особенно недопустимо в нашей большой многонациональной стране с глубокими интернациональными традициями», — говорится в распространенном заявлении партии.

В КПРФ официально заявили о намерении обратиться в Следственный комитет России с целью расследования действий фальсификаторов и привлечения провокаторов к ответственности.

Накануне письмо опровергал сам лидер коммунистов Зюганов.

«Не писал. Кадыров занял принципиальную патриотическую позицию, храбрый человек, достойный защитник безопасности нашей страны. Я поддержал его некоторые оценки. Видимо, это «пятой колонне» не понравилось, и они опубликовали», — заявил Зюганов.

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