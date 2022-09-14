Базарак, Афганистан, 14 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Информированные источники сообщают о гибели Хаджи Малика, одного из старших командиров Фронта национального сопротивления Афганистана, в бою с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Надёжный источник во Фронте сопротивления подтвердил эту новость 14 сентября в беседе с газетой «8 Собх». По его словам, командир Малик и двое его телохранителей были убиты накануне в результате боестолкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пока точное место, где он был убит, неизвестно.

Источник добавляет, что брат Хаджи Малика также был убит в 12 сентября в уезде Дара провинции Панджшер.

Хаджи Малик был одним из близких людей к Ахмад Шаху Масуду, национальному герою Афганистана. Но после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти, он поднял флаг «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшерской долине.

Он был назначен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начальником разведки в провинции Панджшер после того, как радикалы взяли её под свой контроль. Но через некоторое время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посадили его в тюрьму.

После освобождения из тюрьмы Хаджи Малик присоединился к Фронту национального сопротивления. За последние несколько месяцев его люди нанесли талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тяжёлые потери.