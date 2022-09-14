Сеул, , 15:04 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к Национальному собранию (парламенту) с просьбой направить отчеты о слушаниях по утверждению его кандидатур на посты генерального прокурора, а также главы антимонопольного регулятора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Южнокорейский лидер сделал данный запрос на фоне того, что дата установленный законом крайний срок по утверждению кандидата на пост генерального прокурора Ли Вон Сока и кандидата на пост главы Комиссии по справедливой торговле Хан Ги Чжона прошел.

Известно, что это уже 10 случай с момента вступления Юн Сок Ёля в должность президента, когда соответствующий отчет не был принят после слушаний.

В администрации отметили, что крайний срок сдачи отчетов был 12 сентября, однако президент попросил парламентариев направить документы к 15 сентября.

«Если Демократическая партия «Тобуро» откажется сотрудничать, существует высокая вероятность того, что президент Юн Сок Ёль примет решение о назначении кандидатов до своей зарубежной поездки, в которую он отправится 18 сентября», — сообщили в администрации.