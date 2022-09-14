Сеул, 14 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к Национальному собранию (парламенту) с просьбой направить отчеты о слушаниях по утверждению его кандидатур на посты генерального прокурора, а также главы антимонопольного регулятора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Южнокорейский лидер сделал данный запрос на фоне того, что дата установленный законом крайний срок по утверждению кандидата на пост генерального прокурора Ли Вон Сока и кандидата на пост главы Комиссии по справедливой торговле Хан Ги Чжона прошел.

Известно, что это уже 10 случай с момента вступления Юн Сок Ёля в должность президента, когда соответствующий отчет не был принят после слушаний.

В администрации отметили, что крайний срок сдачи отчетов был 12 сентября, однако президент попросил парламентариев направить документы к 15 сентября.

«Если Демократическая партия «Тобуро» откажется сотрудничать, существует высокая вероятность того, что президент Юн Сок Ёль примет решение о назначении кандидатов до своей зарубежной поездки, в которую он отправится 18 сентября», — сообщили в администрации.