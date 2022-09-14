Саратов, 14 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. На 17,6% снизилась естественная убыль населения в Саратовской области. Данные о движении населения за семь месяцев 2022 года публикует Саратовстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

По оперативной информации, с января по июль в регионе родилось 6,9 детей на 1 тыс. населения, это меньше прошлогоднего показателя на 9,2%. Смертность по области сократилась на 14% и составила 15,3 человека на 1 тыс. жителей.

За указанный период в Саратовской области естественная убыль населения составила 11 466 человек. Новорожденными зарегистрировали 9483 человека, умершими — 20 949 жителей.

Число официальных браков превысило 6,7 тысяч, разводов — 5,6 тысяч. По сравнению с 2021 годом в Саратовской области вступать в законные отношения стали на 4,3% пар больше, коэффициент разводов снизился на 2,4%.

Ранее ИА REGNUM передавало, сформировать межведомственные комиссии по вопросам демографии в районах, где показатели смертности превышают среднерегиональные, намерены в Саратовской области.

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