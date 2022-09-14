Краснодар, , 15:02 — REGNUM Памятник Герою России Виктору Казанцеву открыт 14 сентября на территории Пригородного кладбища Краснодара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Памятник Виктору Казанцеву Пресс-служба администрации Краснодарского края

Участниками церемонии стали врио главного федерального инспектора по Краснодарскому краю аппарата полпреда президента в ЮФО Евгений Гулиев, Герой России Сергей Борисюк, Герой России Евгений Шендрик, руководитель департамента по делам казачества Алексей Горбенко, Почетный караул Южного военного округа и Кубанского казачьего войска, казаки, кадеты казачьего корпуса имени Г. Н. Трошева и Краснодарского президентского кадетского училища, взвод движения «Юнармия».

К церемонии приурочили традиционные Трошевские поминовения, которые проводят ежегодно казаки Кубанского казачьего войска и военнослужащие в память о Герое России, генерал-полковнике Геннадии Трошеве.

«Краснодарский край — один из лидеров в стране по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. Открытие памятника Герою России Виктору Казанцеву и ежегодные «Трошевские поминовения» — важный шаг на пути сохранения воинской славы России», — сказал на церемонии вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Алексей Горбенко отметил вклад Виктора Казанцева и Геннадия Трошева в укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Участники церемонии возложили к памятнику венки и цветы. Военнослужащие Краснодарского гарнизона, казаки, кадеты и представители общественных патриотических движений прошли торжественным маршем.