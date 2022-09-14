Москва, 14 сентября 2022, 15:02 — REGNUM Завершилась десятая неделя еженедельных конкурсов в рамках проекта «За нами правда». Победителей организаторы проекта и адресаты народного творчества решили поблагодарить лично. Церемония награждения прошла в медиастудии Народного фронта в Москве. 100 авторов лучшего из более чем 2 750 000 z-контента получили фирменный мерч.
Как рассказал в своем видеообращении к участникам проекта военный журналист, руководитель информационного проекта WarGonzo Семен Пегов, сообщения поддержки, которые участники проекта «За нами правда» присылают для защитников Донбасса, являются бесценными.
Среди участников проекта есть те, кто поддерживает жителей Донбасса и освобожденных территорий не только творчеством, но и делами. Они участвуют в гуманитарной миссии, оказывают адресную волонтерскую помощь.
Например, на конкурс проекта «За нами правда» детские рисунки в поддержку военных прислала Ирина Кугаевская. Она помогает жителям Донбасса с 2014 года. Среди них Елена и Влад, с которыми Ирина познакомилась через благотворительный фонд. Владу необходимы специальные лекарства для лечения тяжелого заболевания, и Ирина регулярно отправляет для семьи медикаменты и продукты. Даже тот факт, что с подшефной семьей она никогда не встречалась лично, не мешает доверительным отношениям.
Другая победительница конкурсов проекта «За нами правда» Евгения Виноградова рассказала, что регулярно участвует в различных активностях в поддержку спецоперации. Например, она помогала в сборе гумпомощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
На церемонии участники проекта «За нами правда» поделились своими личными историями и представили авторские песни, а также стихотворения о том, что считают по-настоящему важным. Например, Владимир Лапшин из города Клин Московской области прочитал свое стихотворение «Глаза непокоренного Донбасса», в котором рассуждает о верности Родине и силе духа. Группа «Z. L. A. K. I.» исполнила песню «Zа Россию! За Мир! За Жизнь! За нас!», а дуэт Кристины Петровой и Егора Гамалеева из Зеленограда представил композицию «Мы едины, мы непобедимы».
Лучшим народным авторам z-контента свою благодарность за поддержку выразили и военные корреспонденты. С начала спецоперации они практически живут в командировках. Освещают самые важные этапы и переломные моменты, обеспечивают жителей России и других стран оперативной и объективной информацией о происходящем.
Один из конкурсов проекта «За нами правда» был посвящен поддержке самих военкоров. Жители России присылали для журналистов авторские стихотворения и песни. Так, например, Владимир Селивановский написал и исполнил песню «Военкоры», в которой рассказывается о том, как военные корреспонденты сражаются за правду.
О том, как еще можно еще помощь защитникам Донбасса, участникам церемонии рассказал военкор, участник проекта Народного фронта «Все для победы» Евгений Лисицын. В своем телеграмм-канале он не только делится новостями спецоперации, но и проводит сбор средств для помощи защитникам ЛДНР, публикует видеоотчеты о доставке необходимого оборудования военным. В одном из последних постов корреспондент рассказал о передаче в казачий полк приобретённой в рамках проекта техники.
Принять участие в народном-интернет проекте «За нами правда» может каждый. Отправить свой контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться в интернете понравившимся изображением или видео всегда можно в официальных группах проекта в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Кроме того, в рамках проектов «За нами правда» и «Все для победы» любой желающий может отправить военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, свои искренние слова поддержки. В минувшем месяце таких голосовых и текстовых сообщений поступило уже более 40 тысяч. Каждое послание организаторы передадут защитникам на передовую.