Москва, 14 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Завершилась десятая неделя еженедельных конкурсов в рамках проекта «За нами правда». Победителей организаторы проекта и адресаты народного творчества решили поблагодарить лично. Церемония награждения прошла в медиастудии Народного фронта в Москве. 100 авторов лучшего из более чем 2 750 000 z-контента получили фирменный мерч.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Как рассказал в своем видеообращении к участникам проекта военный журналист, руководитель информационного проекта WarGonzo Семен Пегов, сообщения поддержки, которые участники проекта «За нами правда» присылают для защитников Донбасса, являются бесценными.

«У меня нет сомнений в том, что мы победим! Но сейчас роль каждого и ответственность каждого возрастает в сотни, если не в тысячи раз. И для наших бойцов, все время находящихся на линии огня, живая весточка с родной земли может быть важнее любого другого снабжения, боеприпасов. Это то, что их по-настоящему вдохновляет бороться до конца и в итоге побеждать», — подчеркнул Семен Пегов.

Среди участников проекта есть те, кто поддерживает жителей Донбасса и освобожденных территорий не только творчеством, но и делами. Они участвуют в гуманитарной миссии, оказывают адресную волонтерскую помощь.

Например, на конкурс проекта «За нами правда» детские рисунки в поддержку военных прислала Ирина Кугаевская. Она помогает жителям Донбасса с 2014 года. Среди них Елена и Влад, с которыми Ирина познакомилась через благотворительный фонд. Владу необходимы специальные лекарства для лечения тяжелого заболевания, и Ирина регулярно отправляет для семьи медикаменты и продукты. Даже тот факт, что с подшефной семьей она никогда не встречалась лично, не мешает доверительным отношениям.

«Каждый раз звоню им с тревогой. Боюсь, что на другом конце больше не ответят. Но когда слышу голос Лены, от сердца отлегает. Она с неизменным оптимизмом на вопрос «Как вы?», говорит: «Да потихоньку, живем». Я уверена, что когда-нибудь приеду к Лене и Владу в гости», — поделилась своей историей помощи Донбассу Ирина Кугаевская.

Другая победительница конкурсов проекта «За нами правда» Евгения Виноградова рассказала, что регулярно участвует в различных активностях в поддержку спецоперации. Например, она помогала в сборе гумпомощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

«У меня старший брат — военный лётчик, он находится сейчас под Ростовом. Поэтому для меня важно поддержать наших защитников, которые рискуют своей жизнью ради избавления Донбасса от нацистов, ради мира на территории [бывш. УССР]», — отметила Евгения Виноградова.

На церемонии участники проекта «За нами правда» поделились своими личными историями и представили авторские песни, а также стихотворения о том, что считают по-настоящему важным. Например, Владимир Лапшин из города Клин Московской области прочитал свое стихотворение «Глаза непокоренного Донбасса», в котором рассуждает о верности Родине и силе духа. Группа «Z. L. A. K. I.» исполнила песню «Zа Россию! За Мир! За Жизнь! За нас!», а дуэт Кристины Петровой и Егора Гамалеева из Зеленограда представил композицию «Мы едины, мы непобедимы».

«Всего за несколько месяцев работы народного интернет-проекта Молодёжки ОНФ «За нами правда» авторы из разных регионов России и других стран мира прислали более 2,7 миллионов единиц контента. Это стихотворения и песни собственного сочинения, фото и видеоролики, графические материалы. И сегодня мы рады встретиться вновь, чтобы наградить участников конкурсов и также рассказать о первых результатах проекта «Все для победы», который был организован Народным фронтом в поддержку воинских подразделений ДНР и ЛНР и позволил собрать уже более 1,5 миллиардов рублей», — рассказала участница команды «Молодёжки ОНФ» Александра Кашурникова.

Лучшим народным авторам z-контента свою благодарность за поддержку выразили и военные корреспонденты. С начала спецоперации они практически живут в командировках. Освещают самые важные этапы и переломные моменты, обеспечивают жителей России и других стран оперативной и объективной информацией о происходящем.

Один из конкурсов проекта «За нами правда» был посвящен поддержке самих военкоров. Жители России присылали для журналистов авторские стихотворения и песни. Так, например, Владимир Селивановский написал и исполнил песню «Военкоры», в которой рассказывается о том, как военные корреспонденты сражаются за правду.

О том, как еще можно еще помощь защитникам Донбасса, участникам церемонии рассказал военкор, участник проекта Народного фронта «Все для победы» Евгений Лисицын. В своем телеграмм-канале он не только делится новостями спецоперации, но и проводит сбор средств для помощи защитникам ЛДНР, публикует видеоотчеты о доставке необходимого оборудования военным. В одном из последних постов корреспондент рассказал о передаче в казачий полк приобретённой в рамках проекта техники.

Принять участие в народном-интернет проекте «За нами правда» может каждый. Отправить свой контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться в интернете понравившимся изображением или видео всегда можно в официальных группах проекта в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кроме того, в рамках проектов «За нами правда» и «Все для победы» любой желающий может отправить военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, свои искренние слова поддержки. В минувшем месяце таких голосовых и текстовых сообщений поступило уже более 40 тысяч. Каждое послание организаторы передадут защитникам на передовую.