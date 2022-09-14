Шаран, Афганистан, 14 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика при загадочных обстоятельствах убит солдат бывшего правительства Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Местные источники сообщили 14 сентября, что солдата звали Асадулла, и он был застрелен три дня назад вооружёнными людьми в уезде Хайркот.

По словам собеседников, брат Асадуллы опознал стрелявших и назвал их талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но виновных в стрельбе отпустили через сутки после задержания.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактике пока ничего по этому поводу не заявили.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью различных уловок убили сотни силовиков предыдущего правительства.