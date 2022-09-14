Москва, 14 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. То, что суммарно европейские газовые хранилища заполнены на 83% — это ещё очень оптимистичная оценка, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

«В реальности ситуация для Европы может быть ещё хуже — газа может не хватить и до февраля, особенно, если будет суровая зима. Сокращение потребления на 10-15% выглядят тоже весьма сомнительно и не решат энергетических проблем.

Уже сейчас многие западные предприятия останавливают свою работу, в первую очередь речь идёт об энергоёмкой промышленности — металлообрабатывающей, химической, бумажной.

А это влечет за собой целый комплекс серьезных социально-экономических проблем в Европе: высокую инфляцию, безработицу и др.

Надеяться на «спасительный» американский СПГ тоже нецелесообразно - попросту нет таких объемов, да и цена будет неприемлемой.

Как ни крути, а Европе необходимо восстанавливать поставки из России, а значит придется идти на компромисс», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газовые хранилища Европы могут опустеть в начале февраля 2023 года, писала испанская газета La Vanguardia.

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