Кишинёв, 14 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Апелляционный суд Кишинева принял решение выпустить из СИЗО депутата парламента Молдавии, одного из лидеров партии «Шор» Марину Таубер, отправив её под домашний арест. Об этом она сообщила журналистам 14 сентября после завершения судебного заседания.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Она провела под арестом в следственном изоляторе 54 дня и не желает никому пережить такое.

«После дней, проведенных в тюрьме, буду бороться ещё упорнее — для того, чтобы такого больше не произошло ни с кем», — сказала Таубер.

Лидер партии также заявила, что требует отставки президента Молдавии Майи Санду. Таубер считает, что подвергается уголовному преследованию якобы по указанию главы государства.

Напомним, в Молдавии раскручивается дело о незаконном финансировании партии «Шор». Таубер по нему арестовали в июле. Ещё двух членов партии «Шор» отправили под арест 4 сентября.