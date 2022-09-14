Циндао, Китай, , 14:59 — REGNUM Первый рейс по китайско-российскому экспресс-маршруту между Демонстрационной зоной Местного экономического и торгового сотрудничества Китай — Шанхайская организация сотрудничества и Владивостоком в России был запущен из порта Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 14 сентября газета China Daily.

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Ожидается, что груз объемом 346 двадцатифутовых единиц (TEU) шин, предметов первой необходимости, принадлежностей для машин и косметики на сумму около $13 млн будет доставлен в течение четырех дней в крупнейший российский порт на Тихом океане, а затем отправлен в другие города России и Европы по железной дороге.

«Первый рейс является важной инициативой демонстрационной зоны по изучению новой мультимодальной транспортной системы в условиях транспортного нарушения из-за пандемии COVID-19», — сказал секретарь партийного рабочего комитета района и член Постоянного комитета Муниципального комитета КПК в Циндао Чжан Синьчжу.

Морские и железнодорожные интермодальные перевозки на китайско-российском направлении могут в полной мере использовать преимущества железнодорожного и морского транспорта в демонстрационной зоне, еще больше улучшить каналы морских и железнодорожных интермодальных перевозок и сгладить основной международный логистический канал транспортировки на запад из Циндао в Европу.